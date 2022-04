“SóTocaTop Verão” traz música, alegria e diversão às tardes de domingo da Globo. Ludmilla e Mumuzinho conduzem o programa que tem estreia marcada para 21 de junho, às 18.00 H.

Um festival de música ao ar livre, com vários cantores juntos no palco, em encontros e parcerias exclusivas. Este é o clima de “SóTocaTop Verão”, que promete animar ainda mais as tardes de domingo da Globo. Com uma “playlist” repleta de sucessos, o programa tem no comando os cantores Ludmilla e Mumuzinho.

Michel Teló, Claudia Leitte, Preta Gil, Zeca Pagodinho, Nego do Borel e Iza serão alguns dos artistas que vão brindar o público com os seus dotes artísticos.

“Estou muito ansiosa para a participação no programa e pela parceria com o Mumuzinho, que é muito talentoso”, disse Ludmilla. Por sua vez, Mumuzinho falou na expetativa. “Ser apresentador era um sonho que sempre quis realizar […]. Com a minha alegria e irreverência, estou pronto”, afirmou.

O diretor artístico do programa, Raoni Carneiro, admite que a escolha dos apresentadores não foi por acaso. “Quando idealizámos o projeto, pesquisámos nomes com vários estilos diferentes. Queríamos um casal alegre, que contagiasse o público e levasse verdade ao espectador”, explicou.

