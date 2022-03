Taís Araújo: “Marielle Franco é uma personagem importante para a história recente do Brasil”

No especial “Falas Negras”, que é composto por 22 depoimentos reais de pessoas que lutaram contra o racismo e pela liberdade, Taís Araújo interpreta Marielle Franco, vereadora e ativista dos direitos humanos que foi executada na noite de 14 de março de 2018. Para ver na Globo.

A atriz confessa ter ficado “emocionada” ao saber que iria interpretá-la. “Marielle Franco é uma personagem importante para a história recente do Brasil. Fiquei muito emocionada com o convite porque a Marielle significa muito para mim, em muitos lugares. Eu fiquei muito feliz”, destaca.

Além de Marielle Franco, “Falas Negras” engloba outros depoimentos interpretados por atores, todos na primeira pessoa, num projeto criado por Manuela Dias, sob a direção de Lázaro Ramos. O programa foi transmitido por ocasião do Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil no passado dia 20 de novembro e poderá ser visto este domingo, dia 29 de novembro, às 21.15 H, na Globo.

“Falas Negras” é composto pelos depoimentos de Nzinga Mbandi (Heloisa Jorge), Olaudah Equiano (Fabrício Boliveira), Toussaint Louverture (Izak Dahora), Harriet Tubman (Olivia Araujo), Mahommah G. Baquaqua (Reinaldo Junior), Virgínia Leone Bicudo (Aline Deluna), Luiz Gama (Flavio Bauraqui), Rosa Parks (Barbara Reis), Nelson Mandela (Bukassa Kabengele), James Baldwin (Angelo Flavio), Malcolm X (Samuel Melo), Milton Santos (Aílton Graça), Martin Luther King (Guilherme Silva), Nina Simone (Ivy Souza), Lélia Gonzalez (Mariana Nunes), Muhammad Ali (Babu Santana), Angela Davis (Naruna Costa), Luiza Bairros (Valdineia Soriano), Marielle Franco (Taís Araujo), Mirtes Souza (Tatiana Tiburcio), Neilton Matos Pinto (Silvio Guindane) e Jovem protesto George Floyd (Tulanih Pereira).