Telefilme da RTP recebe menção honrosa em festival internacional

O telefilme “O Sítio da Mulher Morta” conquistou Menção Honrosa no Hong Kong World Film Festival.

O telefilme, realizado por José Carlos Oliveira, emitido recentemente na RTP1, recebeu uma menção honrosa na categoria de “Best Drama” no Festival Mundial de Cinema de Hong Kong.

Em comunicado, a estação afirmou que se trata de “um importante reconhecimento público que sublinha a qualidade dos projetos nacionais na área da ficção, com particular destaque para o género telefilme”.

Para o realizador, com esta distinção a RTP está perto de “conseguir pôr os espectadores a sonhar acordados, também internacionalmente”.

“Isso deve-se a muito trabalho, aos desempenhos invulgares das atrizes e dos atores, do produtor executivo e à competência da equipa da Marginalfilmes; e, com certeza, à RTP que tem trabalhado connosco ombro a ombro, e que permitiu trazer para o ecrã o brilhante e muito provocatório conto de Manuel Teixeira-Gomes, com que grande parte de nós nos identificamos, mais do que temos a coragem de confessar”, disse, acrescentado que este prémio internacional “incentiva a prosseguir esta linha de criação com a RTP”.

“O Sítio da Mulher Morta”, uma produção da Marginalfilmes, é uma adaptação cinematográfica do conto homónimo de Manuel Teixeira-Gomes, que junta no elenco José Fidalgo, Beatriz Godinho, Hélder Agapito, Patrícia André, Pedro Lacerda e José Neto.

Trata-se da história de uma família abastada que vive feliz no seu solar rural até ao dia em que o marido se cruza com uma meretriz, por quem se tinha apaixonado há 15 anos, que agora o faz reviver uma intensa paixão nunca esquecida.