“The Light of Hope” estreia dia 16 de julho na SIC Mulher

A SIC Mulher estreia, no próximo dia 16 de julho às 19 horas, a série turca “The Light of Hope”.

O sucesso internacional conta a história de uma família despedaçada. “Ömer”, que foi acusado pela família “Azimoglu”, acabou por ser preso por roubo. A mulher, “Ipek”, teve um parto prematuro e acabou por perder a criança pouco tempo após o nascimento.

O enredo revela as armadilhas que a família do próprio realizou, de forma a provocar a separação do casal e a suposta morte de “Bahar”.

Apesar da tentativas dos vilões “Halil” e “Neslihan”, a vida da pequena “Bahar” foi poupada, transformando-se na esperança de uma reconstrução da família.