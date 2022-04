TVI grava mini-série de amor proibido e reúne vedetas da estação (fotos)

O canal de Queluz começou as gravações de “Quando Amar É Pecado”, uma história de amores proibidos.

Uma quinta em Belas, na região de Lisboa, recebeu esta quarta-feira mais um dia de gravações da nova mini-série da TVI, “Quando Amar É Pecado”. Da autoria de Maria João Costa, esta é uma história de um padre, com uma carreira promissora, que se apaixona perdidamente por uma mulher, o que coloca em causa não só a sua vocação, como também a sua fé em Deus.

Nas gravações que a N-TV acompanhou, estiveram presentes os atores Daniela Melchior, recentemente regressada dos Estados Unidos, Dalila Carmo e Lourenço Ortigão.

Nuno Santos, diretor-geral da TVI, justifica opção por este produto, que complementa a aposta nas novelas. “Esta série faz parte da nossa diversificação na ficção. A TVI é o canal em Portugal em que, historicamente, a produção de novelas foi mais regular, a partir de 2000 e a TVI também tem no seu histórico a produção de algumas séries e mini-séries”, começou por dizer o responsável ao nosso site.

“A verdade é que, devido a muitas circunstâncias, tinha deixado esse território um pouco há alguns anos. No momento em que voltei, e trabalhando com a Plural e as produtoras independentes, achámos que isso era estratégico para a nossa oferta e começámos a fazer esse trabalho”, acrescenta.

“Esta série em concreto tem o apoio do ICA e por isso é que conseguimos fazê-la com este número de meios. Temos mais projetos à frente. Um canal de televisão como a TVI que quer chegar a todos os públicos tem de diversificar a sua oferta. Estou muito satisfeito com os nossos resultados até agora, mas não muito com a diversidade da nossa oferta”, conclui Nuno Santos.