TVI transmite “Mesa Nacional” com um especial de Natal

A rubrica “Mesa Nacional”, que está integrada no “Jornal das 8”, da TVI, durante o mês de agosto, voltou à estrada no outono para um especial de Natal.

Na nova série, o programa preparou reportagens sobre os restaurantes onde só se levam os amigos.

Uma edição extra, filmada entre novembro e dezembro exclusivamente para a quadra natalícia, não só para mostrar que há todo um setor que luta para sobreviver, mas para recordar aquilo que tanto conforto dá aos portugueses e que os ajuda a passar estes tempos de incerteza: a gastronomia.

Os jornalistas Paulo Salvador e Ricardo Ferreira começaram em Mirandela e terminaram em Loulé uma viagem por sete restaurantes que demonstram a resiliência e a qualidade que ajuda a sobreviver à maior crise das nossas vidas.

Trata-se de uma série com sete episódios, que vai ser exibida na TVI a partir do dia 22 de dezembro no “Jornal das 8” (interrompe apenas no dia 27 de dezembro).