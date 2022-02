A construção dos universos da literatura e do subúrbio em “Bom Sucesso”

A construção dos universos da literatura e do subúrbio na novela “Bom Sucesso”. Trama tem estreia marcada para o dia 4 de maio, às 20h30, na Globo.

O universo da literatura é um dos principais temas de “Bom Sucesso”, o que faz com que os livros tenham uma presença marcante nos cenários da novela. Pelo menos seis espaços contêm livros numa quantidade considerável: a editora Prado Monteiro, as bibliotecas de Alberto (Antonio Fagundes) e do Colégio Estadual Dias Gomes, as casas dos editores Mario (Lucio Mauro Filho) e William (Diego Montez) e uma livraria.

Para isso, o acervo da cenografia, assinada por May Martins, Marcelo Carneiro e Ana Aline, comporta cerca de 30 mil livros.

Além disso, a equipa de produção de arte, encabeçada por Eugenia Maakaroun, ainda produziu mais de 200 artes para estampar capas de livros de domínio público nas coleções da Prado Monteiro.

“Alice no País das Maravilhas”, “Peter Pan”, “O Mágico de Oz”, “As Mil e Uma Noites”, além de outros títulos de fábulas e obras de teólogos, filósofos e poetas estarão nas prateleiras da editora e da biblioteca de Alberto.

LEIA TAMBÉM: