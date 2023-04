“Vanda” chega aos Estados Unidos em “streaming”

A série “VANDA” vai chegar à plataforma de “streaming” norte-americana Hulu, que será a sua casa exclusiva nos Estados Unidos da América.

Esta série de drama e ação é uma coprodução entre a produtora independente SPi, a Legendary Entertainment, e a espanhola La Panda.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Hulu para levar ‘VANDA’ ao público norte-americano. Esta é uma parceria ideal que permite que um conteúdo fantástico seja apresentado numa plataforma que proporciona um alcance incrível”, afirma Sam Kozhaya, da Legendary Entertainment.

Recentemente esta série foi adquirida pelo Grupo Canal+, para transmissão no canal POLAR+ em França, pelo LIONSGATE+ no Brasil e pelo Special Broadcasting Service (SBS) na Austrália. Em Portugal, “VANDA” está disponível na plataforma SVOD OPTO/SIC, desde março de 2022.

Baseada em eventos reais, esta série conta a história de uma cabeleireira de Lisboa que, em plena crise financeira de 2008 – depois de se encontrar sozinha, falida, e com duas crianças para criar -, começou a realizar vários assaltos a bancos, utilizando uma peruca e uma arma falsa. Conhecida por “Viúva Negra”, acabou por ser apanhada e condenada a sete anos de prisão, após ter roubado um total de 17 mil euros.

Protagonizada pela atriz Gabriela Barros (“Vanda”), o elenco conta também com nomes como Joana de Verona (“Elisa”) e João Baptista (“Mário”). Com a autoria de Patrícia Müller, ‘VANDA’ foi realizada por Simão Cayatte, com a colaboração especial da realizadora espanhola Elia Urquiza. A produção contou com o apoio da Câmara Municipal de Almada, do PIC Portugal, do ICA e do Turismo de Portugal.

“VANDA” encontra-se atualmente nomeada para os Prémios Sophia 2023, da Academia Portuguesa de Cinema, na categoria de Melhor Série/Telefilme.