Youtuber Viih Tube estreia o primeiro filme na Netflix Portugal

A influenciadora digital, atriz e guionista brasileira, que conta com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, estreia o primeiro filme na Netflix Portugal no dia 30 de agosto.

Viih Tube, de 20 anos, debruça-se sobre o cyberbullying com “Amiga do Inimigo”, o filme escrito pela própria juntamente com Bruno Alcântara, realizado por Plínio Scambora e com produção da Brasilera Digital, que estreia no domingo na versão portuguesa da plataforma de streaming.

A trama é uma continuação da websérie “Em Prova”, que teve mais de 90 milhões de visualizações no canal oficial, e decorre no Colégio Recanto, quando a protagonista, interpretada por Viih Tube, é difamada por uma página falsa, como outros estudantes, e tenta encontrar o autor das publicações.

“Fazer este filme foi a realização de mais um sonho. Quero melhorar cada vez mais como atriz e roteirista ao longo do tempo. Falar sobre bullying, que é um problema muito presente na vida de diversos jovens, foi desafiador. Reuni várias histórias de pessoas próximas e foi importante para mim esse momento de escuta e troca. Agora, o filme entrar na maior plataforma de streaming do mundo está sendo mais uma etapa dessa realização e estou muito grata por isso”, afirma Viih Tube.