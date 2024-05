Cristina Ferreira entrevista ex-primeiro ministro António Costa

Esta sexta-feira, 3 de maio, Cristina Ferreira irá entrevistar António Costa, ex-primeiro ministro de Portugal, no matutino “Dois às 10”.

Na reta final do “Dois às 10” desta quinta-feira, 2 de maio, Cristina Ferreira anunciou um convidado especial. É já na manhã de sexta-feira, 3 de maio, que a apresentadora entrevista António Costa, ex-primeiro ministro de Portugal.

Já depois do anúncio em direto, a comunicadora recorreu às redes sociais para partilhar duas fotografias com o convidado. “António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, é meu convidado, amanhã, no ‘Dois às 10′”, escreveu.

“A saída do cargo, as acusações de que foi alvo, o futuro. Tudo será falado nesta entrevista única”, acrescentou. Para rematar, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI questionou: “Alguma pergunta que gostassem de fazer?”.