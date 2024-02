Atores Miriam Freeland e Roberto Bomtempo em Oeiras com a peça “A História de Nós 2”

O casal de atores brasileiro Miriam Freeland e Roberto Bomtempo vai estrear no dia 23 de fevereiro a peça “A História de Nós 2”, no Teatro Independente de Oeiras.

A comédia romântica de Lícia Manzo, com encenação de Carlos d’ Almeida Ribeiro, conta a história de um casal, os sonhos, a vida, as incompatibilidades e as razões que os levam à separação.

Esta peça, que agora estreia em Portugal, já foi vista por quase um milhão de espectadores no Brasil, e foi eleita pelo público como “a melhor peça teatral”.

“A História de Nós 2” estará em cena até 16 de março, no Teatro Independente de Oeiras, todas as sextas-feiras e sábados às 21.00 H.