Evento da Carclasse junta arte, gastronomia e figuras públicas

Foi no passado dia 21 de março que aconteceu a “Carclasse Art and Food Experience”. O evento contou com a presença de várias figuras públicas.

A Carclasse fundiu-se com a arte do artista Rodrigo Amado e com a gastronomia do chef Vitor Sobral para um evento que contou com várias figuras públicas e um Range Rover.

Durante a apresentação, Rodrigo Amado pintou ao vivo uma tela inspirada no carro desportivo da marca.

O jantar exclusivo contou com cerca de 40 convidados, entre os quais figuras públicas como: Madalena Aragão, Lucas Dutra, Helder Tavares, Rui Unas, Sofia Cerveira, entre outros.