Fernando Daniel cancela concerto na Queima das Fitas do Porto

Depois de ter cancelado um concerto na Festa das Cruzes, em Barcelos, o cantor Fernando Daniel também não vai atuar na Queima das Fitas do Porto.

Fernando Daniel foi diagnosticado com uma pneumonia, condição que o fez cancelar já dois concertos. O primeiro, na Festa das Cruzes, em Barcelos, aconteceria esta sexta-feira, 3 de maio.

O cantor recorreu agora as redes sociais para anunciar que não vai subir na segunda-feira, 6 de maio, ao palco da Queima das Fitas do Porto. “Este era um concerto que há muito esperava. Já estive em muitos concertos da Queima do Porto como espetador e era finalmente a minha vez de subir ao palco”, escreveu.

“Peço muita desculpa a todos e espero que para o ano tenhamos a oportunidade de estar juntos”, completou.