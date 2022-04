Bárbara Norton de Matos sobre guarda partilhada das filhas: “Custou-me horrores”

Bárbara Norton de Matos deu, recentemente, início à partilha da guarda das filhas e revelou que sentiu um “abandono”.

Depois de, há um mês, optar pela guarda partilhada de Luz e Flor com os ex-companheiros, a atriz abordou esta nova fase, n’”Programa da Cristina”, na quinta-feira, e revelou que custou-lhe “horrores”.

“Nos primeiros dias só chorava. […] Foi muito estranho, foi adaptar-me a uma nova realidade”, afirmou.

“Elas ate aqui estiveram sempre comigo e então custou-me muito, senti um abandono mas depois pensei: ‘eu não posso ser egoísta e querer que elas sejam só para mim’. O pai realmente é insubstituível e é importante ter um pai e uma mãe”, acrescentou, explicando o motivo da decisão.

Contudo, Bárbara Norton de Matos sublinhou que, atualmente, já se sente “confortável” com a semana que as filhas passam com os pais e que nota uma “diferença nelas”, o que a deixa “feliz”.

Recorde-se que Luz, de 13 anos, nasceu da relação com Gonçalo Pina e Melo e Flor, de 3, de Ricardo Areias.