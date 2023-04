Cristina Ferreira de férias no Brasil com o filho Tiago

Cristina Ferreira aproveitou as férias escolares do filho para descansar uns dias no nordeste do Brasil.

Cristina Ferreira foi vista a embarcar, na passada segunda-feira, dia 10, no aeroporto de Lisboa com o filho, Tiago, de 14 anos. A diretora de ficção e entretenimento da TVI aproveitou as férias escolares do menor para descansar uns dias em Salvador da Bahia, no Brasil.

Segundo relatos de internautas, Tiago está mais alto do que a mãe. Após uns dias em Moncarapacho, no Algarve, a estrela da TVI viajou até à zona nordeste do Brasil.

Todos os anos, a apresentadora viaja com o filho Tiago. O período de férias escolares e o aniversário do pequeno, a 4 de junho, são as ocasiões mais propícias a este acontecimento. “É óbvio que tento pensar um bocadinho nele e como ele vai gostar de estar nas férias. Apesar dos 14 anos, onde houver um escorrega, ele está bem”, afirmou Cristina Ferreira aos jornalistas no verão passado.

Na mesma conversa, explicou que, mesmo com uma vida profissional bastante agitada, faz sempre os possíveis para ter tempo com o filho à noite: “Há coisas de que ninguém sabe, mas que existem na minha vida, como estar com o meu filho todos os dias, ao fim da noite, jantar com ele, ir buscá-lo, às vezes, à escola, ir acompanhá-lo nas atividades… Mas isso faz parte da minha vida privada e é algo que não se torna público, nem nas minhas redes sociais”.

Em maio, a apresentadora do programa “O Triângulo”, volta ao Brasil, mais concretamente ao Rio de Janeiro, para ser oradora do Web Summit.