Aos 60 anos, Alejandra Rodriguez quer concorrer a Miss Universo

Alejandra Rodriguez é advogada, jornalista e acaba de fazer história como a mais velha participante no concurso de beleza Miss Universo.

“Estamos a inaugurar uma nova fase em que as mulheres não se resumem apenas à sua beleza física, mas a um outro conjunto de valores. É muito importante o que está a acontecer”, revelou Alejandra Rodriguez em entrevista ao canal argentino “El Trece”.

A jornalista e advogada foi coroada Miss Universo Buenos Aires aos 60 anos e vai representar aquela província nacional do país que engloba a capital, concorrendo, no dia 25 de maio, contra mulheres de outras zonas do país, até haver uma escolha nacional para levar à Miss Universo 2024, que vai ter lugar no México.

Recorde-se que o certame aboliu, no ano passado, qualquer limite de idade para as mulheres que participassem, permitindo a Alejandra Rodriguez tentar a sua sorte.

Sobre os cuidados que tem, a Miss revelou que toma os cuidados básicos como comer bem e fazer atividade física. “E um pouco de genética, claro”, afirmou.

“Faço jejum intermitente para que o corpo se possa desintoxicar a si mesmo. Isto ajuda muito. Tento comer produtos orgânicos, muita fruta e vegetais, e usar bons cremes”, revelou