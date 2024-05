Idevor Mendonça regressa ao trabalho após nascimento do filho

Duas semanas após ter sido pai, Idevor Mendonça regressa ao “Somos Portugal”. A notícia foi avançada pelo próprio nas redes sociais.

Há cerca de duas semanas, Idevor Mendonça e Joana Marnoto deram as boas-vindas ao primeiro filho, cujo nome é o mesmo do pai.

Depois de ter sido substituído por Zé Lopes e, posteriormente, por João Montez, o apresentador da TVI prepara-se para regressar ao “Somos Portugal”. Este fim de semana, o programa da estação de Queluz de Baixo vai estar na Expovarosa, em Tarouca.

O regresso foi anunciado por Idevor Mendonça que, através do Instagram, partilhou uma imagem com as colegas.