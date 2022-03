Ricardo Quaresma “ataca” André Ventura. E deputado do Chega responde

Ricardo Quaresma criticou, esta terça-feira, o “plano de confinamento específico para a comunidade cigana” apresentado pelo deputado único do Chega André Ventura.

O jogador português, que está a jogar no Kasimpasa, na Turquia, publicou no seu perfil de Facebook uma mensagem na qual mostra a sua insatisfação perante André Ventura.

“Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os outros. Quando um homem se ajoelha na frente de Deus devia olhar para Deus com o mesmo amor com que Deus olha para nós, sem distinção de raça ou cor. Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo”, começou por escrever o atleta.

Depois de recordar que a Seleção Nacional de futebol é “de todas as cores, pretos, brancos e até ciganos”, Ricardo Quaresma manifestou orgulho na comunidade em que nasceu. “Eu sou cigano. Cigano como todos os outros ciganos e sou português como todos os outros portugueses e não sou nem mais nem menos por isso”, adiantou.

“O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade”, criticou, alertando para que as pessoas fiquem de “olhos abertos”.

“Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve para criar guerras entre os homens em que apenas quem as provoca é que ganha algo com isso. Olhos abertos amigos, a nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros… isto se queremos chegar ao céu”.

O Jornal de Notícias conseguiu entrar em contacto com André Ventura que desvalorizou as críticas de Ricardo Quaresma. “Devia, em vez de criticar, sensibilizar a comunidade cigana para o cumprimento genérico das leis do Estado”, referiu. “Só depois disso teria moral para falar disto”, acrescentou.