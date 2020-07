Claúdia Vieira regressa à rotina após férias

Terminadas as férias em família em São Rafael, no Algarve, a atriz está de regresso à rotina em Lisboa, esta terça-feira.

Cláudia Vieira está novamente em Lisboa. A apresentadora revelou na conta de Instagram que os dias de descanso com o companheiro, João Alves, as filhas, Maria e Caetana, e até os cães, terminaram.

“Apaixonada por esta vista! Bom dia”, lê-se numa fotografia que mostra as ruas de Lisboa com a ponte 25 de Abril no fundo.

De recordar que, durante as férias, Cláudia Vieira divertiu-se entre mergulhos no mar e brincadeiras na piscina e partilhou diversas fotografias desses momentos nas redes sociais.

A atriz tem trabalhado nas gravações do programa da SIC “O Noivo É Que Sabe”, no qual o futuro marido é que trata tudo do casamento, nomeadamente o copo de água e, até, o vestido de noiva.

