Diogo Amaral em momento ternurento com filho mais velho [vídeo]

Diogo Amaral enterneceu os fãs ao mostrar-se num momento ternurento com o filho mais velho, Mateus.

O ator usa, com frequência, as redes sociais para partilhar vários momentos do dia a dia, principalmente da experiência na paternidade, e, esta sexta-feira, publicou um vídeo na conta de Instagram, no qual surge com Mateus, de cinco anos, ao colo.

“O bebé do pai”, escreveu Diogo Amaral na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B817_WCgJEm/

Mateus nasceu da ex-relação com a atriz Vera Kolodzig. O intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Oliver, de oito meses, da relação também terminada com a nova jurada do “Dança com as Estrelas” Jessica Athayde.