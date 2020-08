Pimpinha Jardim celebra sete anos do filho com dedicatória

Pimpinha Jardim assinalou publicamente o aniversário do filho, Raul, com uma publicação nas redes sociais.

Raul completa este sábado sete anos e, para celebrar a data, a apresentadora da TVI partilhou várias uma fotografias do filho no Instagram juntamente com uma dedicatória.

“O meu bebé faz sete anos hoje! Parabéns Raul da mãe”, escreveu Pimpinha Jardim na legenda da publicação.

De recordar que, além de Raul, Pimpinha Jardim também é mãe de Francisco, de oito anos, e Tomás, de seis meses, do casamento com Francisco Spínola. Na terceira gravidez, a filha de Cinha Jardim engordou 15 quilos, mas já está a recuperar a forma física que apresentava anteriormente.

