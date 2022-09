Filha mais nova de Cinha Jardim já casou

Isaura Jardim, ou Isaurinha, como é conhecida, já casou e nas redes sociais são várias as imagens que circulam da cerimónia.

A filha mais nova de Cinha Jardim “deu o nó” com Leonardo Mota, este sábado, 3 de setembro, na cidade do Porto.

Na cerimónia estiveram presentes rostos conhecidos como Angie Costa, Miguel Cristovinho, Kasha, Miguel Coimbra, António Bravo, entre outros.

Durante o dia do casamento foram vários os registos partilhados no Instagram, nomeadamente, a preparação da noiva.

Através de vários InstaStories, ferramenta daquela rede social, foi possível ver que Isaura Jardim contou com ajuda da irmã, Pimpinha Jardim, e de algumas amigas para fazer a maquilhagem e afins.

Já o vestido de noiva deixava os ombros à mostra e contava com um véu comprido. No que ao fato do noivo diz respeito este optou por um conjunto azul claro.

Recorde-se que o pedido de casamento também aconteceu na cidade Invicta. Contudo, a despedida de solteira de Isaura Jardim decorreu em Valência, Espanha.