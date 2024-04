Mulher de Ruben Aguiar sobre a condenação: “Não estávamos nada à espera”

Isabel Pinto, mulher do cantor Ruben Aguiar, foi entrevistada para o matutino “Dois às 10”, onde comentou a condenação do marido.

Há um ano, Ruben Aguiar, cantor da “Música do Gago”, foi detido pela polícia na sequência de um atropelamento. O tribunal decretou esta sexta-feira, 19 de abril, uma pena de cinco anos e seis meses de prisão efetiva.

A mulher do músico, Isabel Pinto, falou com Bruno Caetano, repórter da TVI. “Não estávamos nada à espera [da condenação], porque o depoimento do Ruben foi muito sincero”, começou por dizer.

Isabel referiu que Ruben está “em estado de choque” e que toma “medicação para dormir e para passar o dia”.

“O Ruben não tem antecedentes criminais nenhuns. (…) Ele só precisa de uma segunda oportunidade, porque já sofreu o suficiente. Foi preso de repente, foi agredido dentro do estabelecimento prisional, foi queimado lá dentro, já chega. Se era para apanhar o castigo, ele já teve o suficiente”, acrescentou.

Ruben Aguiar é a “única fonte de sustento” da família. “Temos estado a aguentar este ano todo, mas chega a um ponto que já não dá mais”, concluiu a companheira.