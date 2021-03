Dupla de acrobatas aéreos vence final do “Got Talent Portugal”

João Pataco e Miguel Tira Picos venceram a grande final do programa “Got Talent Portugal”, transmitido este domingo pela RTP1.

A dupla de acrobatas aéreos arrecadou o primeiro lugar do concurso de talentos da estação pública, depois de as galas em direto terem sido interrompidas a 8 de março devido à pandemia da Covid-19.

No regresso ao estúdio, os dois atletas, que são oriundos de Estremoz, no Alentejo, conquistaram o público em casa, inscrevendo o seu nome numa lista de vencedores composta por Abstractin’, The Artgym Company, Micaela Abreu, António Casalinho e as Ninfas do Atlântico.

João e Miguel participaram no “Got Talent Portugal” depois de terem vindo para Lisboa viver e estudar no Chapitô. Os dois já fizeram parte de um projeto dirigido pelo encenador Filipe La Féria.

