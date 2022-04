Alexandra Lencastre lembra reação das filhas à covid-19: “Será que voltamos a ver a mãe?”

Alexandra Lencastre voltou a recordar as semanas de internamento durante a covid-19. Uma das maiores preocupações foram as duas filhas que, recorda a atriz, temeram não a ver mais.

A “diva” das novelas esteve nesta tarde no programa de Júlia Pinheiro na SIC a lembrar as semanas internada com covid-19. Alexandra Lencastre contou a reação das duas filhas, Catarina e Margarida que, segundo a intérprete, chegaram mesmo a temer “não ver mais a mãe”.

“A Margarida diz o que deve e o que não deve. Mas é tudo com muito boa intenção. Já a Catarina é mais fria, mas põe para dentro. Dizia à irmã: ‘será que voltamos a ver a mãe?’. E isso dói tanto”, confidenciou Alexandra Lencastre no programa “Júlia”.

A intérprete, que viu interrompida as gravações da novela da noite da SIC “Amor, Amor”, está longe de Catarina, que estuda e vive em Londres. “Ficou aflita, mas falava muito friamente”, rematou a atriz.

Durante a doença, Alexandra Lencastre perdeu 18 quilos: “Em cinco dias e meio, na primeira semana, perdi 13 quilos, na segunda mais cinco quilos“, disse ainda.