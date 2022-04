Alexandra Lencastre lembra sofrimento com covid-19: “Dificuldades em respirar”

Alexandra Lencastre esteve internada com covid-19 e, em entrevista à revista “Nova Gente”, contou como lidou com a doença.

A conhecida atriz, de 55 anos, esteve internada 14 dias no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com covid-19, depois de os primeiros sintomas terem surgido a 15 de fevereiro, quando se preparava para começar a gravar a novela da SIC “Amor, Amor”, que acabou por abandonar.

Alexandra Lencastre testou positivo a 16 de fevereiro e, no dia 20, já tinha uma pneumonia. “Tive essencialmente dificuldades respiratórias, mas tive também dores de cabeça, dores no corpo e alguma tosse”, contou à revista “Nova Gente”, que faz capa com a atriz na edição desta quarta-feira.

Lembre-se que a “diva” das novelas estava escalada para uma personagem em “Amor, Amor”, mas acabou por não integrar a novela protagonizada por Ricardo Pereira no início. Mais tarde, quando se sentiu capaz de voltar, enfrentou o novo Coronavírus.