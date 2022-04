“All Together Now Kids” vai para o ar sexta-feira na TVI

A versão para crianças do concurso musical “All Together Now” vai ser transmitida, esta sexta-feira, na TVI, e será apresentada por Cristina Ferreira.

Depois da aposta na versão para adultos, a estação de Queluz de Baixo prepara-se para emitir o programa para os mais novos. O vídeo promocional já está a passar no canal da TVI.

Em fevereiro, nas redes sociais, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já tinha revelado que iria existir uma versão para crianças do “All Together Now”, convidando, na altura, a participarem.

Segundo a programação, “All Together Now Kids” estreia, esta sexta-feira, às 21h30 e termina as 23h45. A produção deste concurso é feita pela Shine Iberia, que também trata da versão para adultos.

O programa ficou conhecido por ter 100 jurados.