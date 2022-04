Ana Galvão chora a morte do pai e Nuno Markl elogia o ex-sogro

Ana Galvão está de luto. A radialista da Renascença perdeu o pai, Johnny. Nuno Markl elogiou o ex-sogro nas redes sociais.

Dias de dor. Ana Galvão, animadora da Rádio Renascença, está de luto pelo pai, o músico Johnny Galvão. Nas redes sociais, Nuno Markl, ex-companheiro da comunicadora, lembrou uma das referências da música portuguesa e avô do seu filho, Pedro.

“Esta rockstar hippie dos 60s é o avô do meu filho”, começou por lembrar o animador da Rádio Comercial.

“Aqui numa das suas primeiras bandas, os Los Buenos (procurem o vídeo de Groovy Woovy no YouTube; não se vão arrepender). Diz-se que separações acontecem, mas que os sogros são para a vida. Percebi que tinha um Johnny Galvão para a vida muito cedo, quando, em 2010, aquando da morte do meu pai, ele me disse que podia contar com ele para colmatar o vazio que ficou. ‘Mais do que um father in law’, dizia ele. ‘Um father’. E eu dei por mim a ter conversas com ele que ficaram por ter com o meu próprio pai”.

“Era fácil, no meio da torrente intensa de conselhos, ideias, debates, eu esquecer-me que agora era filho emprestado de um artista com um rol de produções musicais que tocavam tanto durante o meu crescimento. O Johnny produziu e/ou escreveu clássicos do @paulodecarvalhooficial, da Adelaide Ferreira, das Doce, entre outros. Andou uma vida pelo mundo a emprestar o seu talento de músico e produtor a uma lista generosa de artistas que vai de Paco de Lucia a Raimundo Fagner”, acrescentou.

“(…) O Johnny estava doente há muitos anos, e por várias vezes esteve para partir. Mas, homem de convicções fortes e com uma sede de viver insana, respondeu várias vezes à Morte que não contasse com ele. Manteve projetos e sonhos até ao fim, mesmo quando era óbvio que seria impossível concretizá-los. ‘Vamos criar outro espetáculo’. ‘O que achas de abrir uma escola de artes?’. Ouvi-o sempre. Sentirei falta de o ouvir. Boa viagem, Johnny”, rematou Nuno Markl.