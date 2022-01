Ana Markl de volta à Antena 3

Ana Markl está de regresso às manhãs da Antena 3 e logo numa emissão que celebra o dia da Mulher, que se assinala a 8 de março.

Depois de ter dado à luz o primeiro filho, em setembro, a locutora está de volta ao trabalho na manhãs da emissora, tal como fez questão de anunciar no seu perfil da rede social Instagram.

“Estou de volta. Acabaram-se as manhãs a preguiçarmos na cama, meu rico filho. Amanhã, entre as 7h e as 10h, estarei de regresso à Antena 3 e logo com uma emissão que celebra o mês da Mulher”, anunciou.

“Saibam como fazer desaparecer peúgas e dissecar canções românticas – que vai-se a ver e são romanticamente misóginas. Oiçam tudo amanhã, dia 9, nas manhãs da Antena 3. O bebé já é ouvinte – e vocês, pequenitos?” rematou.