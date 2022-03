Ana Moura fala pela primeira vez da gravidez: “Sinto-me duplamente forte”

Ana Moura falou, pela primeira vez, do seu “estado de graça”. A fadista explicou porque ainda não tinha revelado a gravidez.

Mais feliz do que nunca, a artista confirmou que está grávida, depois de ter sido notado no espetáculo que deu em Guimarães. Agora, à “TV 7 Dias”, Ana Moura confirmou a sua felicidade.

“Estou a viver naturalmente, bem. Nunca fez parte da minha comunicação a minha vida pessoal, aconteceu naturalmente, tive de aparecer em palco com a minha barriguinha…”, começou por referir ao “site” da revista de televisão.

“Cantar grávida vive-se duplamente as coisas. Sinto-me duplamente forte, ainda mais forte. É inexplicável, sinto uma felicidade enorme cantar com o ser dentro de mim”, concluiu, durante o evento de comemoração dos 20 anos do El Corte Inglès.

Sobre os cinco meses de gestação, Ana Moura contou, citada pela “Flash”: “Não tive enjoos, não tive nada daquelas coisas habituais”, rematou a conhecida fadista.