André Filipe foi à gala do “Big Brother”: “Criei uma personagem e não consegui sair dela!”

André Filipe esteve na noite deste domingo na gala de domingo do “Big Brother – A Revolução”, numa entrevista gravada com Teresa Guilherme.

Maria Botelho Moniz, apresentadora do “Extra”, tinha adiantado no passado sábado que André Filipe iria estar num frente a frente com Teresa Guilherme na gala e esse encontro aconteceu, mas foi gravado, para o ex-concorrente “sentir-se mais à vontade”, justificou a condutora do programa aos telespetadores do “reality show”.

Depois de ter sido expulso da mansão da Ericeira devido a um ataque psicótico e de, inclusivamente, ter sido internado no Hospital do Barreiro, onde continua a ser seguido, o “namasté” voltou, por alguns minutos, ao programa e explicou os ataques súbitos.

“Fui infiltrado, criei uma personagem e não estava a conseguir sair dela. Comecei a procurar códigos para salvar a mãe da Jessica”, começou por dizer a Teresa Guilherme.

A seguir, André Filipe explicou porque fez desenhos nas paredes da mansão e atirou objetos para a piscina. “Joguei um jogo dentro do jogo. Escrevi paz e amor nas paredes do jardim e nos bancos quis fazer uma manifestação pacífica, que era o sangue que nos une”.

O “namasté” garantiu que não quis “assustar os colegas” e que, na casa da Ericeira, teve “privação de sono e má alimentação”, o que terá contribuído para o seu comportamento errático.

“Estou numa fase de recuperação e acho que amanhã o sol voltará a brilhar. Gostava de voltar a ser uma pessoa divertida e tenho confiança de que vou voltar a ser um rapaz feliz”, prometeu a Teresa Guilherme.