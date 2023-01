António Raminhos revoltado com os custos do palco para o Papa Francisco

António Raminhos mostrou-se indignado com o palco que vai ser construído, em Lisboa, para receber o Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude, entre 1 e 6 de agosto.

O humorista afirmou que não entende como é que um palco vai custar mais de 4,2 milhões de euros (valor sem IVA), acusando a igreja de ostentação. “O ‘papa-palco’ vai custar quase cinco milhões. Isto custa muito a engolir quando penso que Jesus falava para quem o queria ouvir no Monte das Oliveiras. Não quer dizer que o Papa tivesse que ir falar ali para os Olivais, que é bem perto, mas enquanto Jesus pregava a simplicidade, a Igreja é a ostentação do Clero desde sempre”, apontou.

O comediante criticou o discurso do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre o palco. “‘É mais do que um palco, nunca se fez nada igual’, diz o Carlinhos Moedas. Sabem também o que nunca se fez igual? Resolver a situação crescente de pessoas a viver em tendas em Lisboa! E pessoas com fome! E sem trabalho! E com serviços de saúde de bosta!” disse.

“Para não falar do investimento total de mais de 30 milhões, por parte do Estado. Claro que vai atrair muita gente, mas muitos serão jovens que ficam em casas de voluntários e que comem latas de atum”, frisou.

“O palco tem cinco mil metros quadrados. Metade de um campo de futebol. […] Ninguém que esteja no público vai ver o Papa! […] E quantas vezes por ano se fazem eventos desta magnitude para rentabilizar uma estrutura daquele género? A não ser que seja um novo Santuário, tipo o de Fátima, onde as pessoas vão em família contar a história aos filhos”, rematou.