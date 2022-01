António Raminhos vai lançar livro sobre a ansiedade

António Raminhos anunciou nas redes sociais que irá lançar o primeiro livro sobre a experiência e vivências em torno da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva.

Depois de ter revelado os problemas com a ansiedade, o humorista anunciou no próprio Instagram, esta segunda-feira, 12 de abril, o mais recente projeto ao qual se está a dedicar: um livro sobre a ansiedade e a perturbação obsessiva-compulsiva.

“Vai nascer algo ainda maior que já está em marcha.[…] Os meus medos desde pequeno, os episódios mais difíceis, a relação com a minha família, com a Catarina [Raminhos] e, sobretudo, com a minha cabeça. É um relato muito pessoal, verdadeiro e que não é uma lição para ninguém, só para mim”, revelou.

O comediante admitiu ainda que já teve episódios de ansiedade enquanto escreve o livro. “É doloroso ir a alguns sítios que não queremos voltar. Há palavras que ainda nem consegui escrever, porque é como se lhes estivesse a dar força. Mas o mais engraçado? É que estou a gostar e, pelo que editor já me disse está a ficar ‘inteligente e simultaneamente divertido’. Não sei, só quero que ao ler se sintam aliviados”, acrescentou.

António Raminhos ainda não anunciou a data de lançamento do livro.