Após críticas sobre imagem nos Grammys, Madonna responde à letra

Madonna recebeu várias críticas pela roupa que levou aos Grammys, assim como pela expressão facial. A cantora não se deixou ficar e respondeu à letra. “Nunca pedi desculpa por nenhuma das escolhas criativas que fiz”, afirmou.

A intérprete começou por apontar que em vez de se focar no seu discurso de agradecimento, a imprensa optou por falar das fotografias captadas ao longe por um fotógrafo que terá distorcido a cara da artista.

“Em vez de se focarem no que eu disse no meu discurso, que serviu para agradecer a coragem de artistas como o Sam e a Kim Petras, muitas pessoas optaram por falar apenas das fotografias que foram tiradas ao longe por um fotógrafo que deixariam a cara de qualquer pessoa distorcida!” explicou.

Madonna garantiu estar a ser “apanhada” pela misoginia que “permeia o mundo”. “Uma vez mais sou apanhada pelo ‘etarismo’ e misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar as mulheres quando passam dos 45 anos e que sente a necessidade de as punir por continuarem a ter força de vontade, por trabalharem no duro e por serem aventureiras”, disse.

A cantora admitiu que nunca pediu desculpa pelas suas escolhas criativas, nem o vai fazer agora. “Nunca pedi desculpa por nenhuma das escolhas criativas que fiz, nem pela minha aparência ou roupa e não é agora que vou começar”, frisou.

“Fui degradada pela imprensa desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isto é um teste e estou feliz por ser pioneira para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos”, rematou.