Apresentador da TVI Rúben Rua em isolamento por causa da Covid-19

O apresentador da TVI vai estar dez dias em casa depois de ter contactado diretamente com uma pessoa que testou positivo ao novo Coronavírus.

Mais um famoso confinado por causa da pandemia. Depois de Cristina Ferreira – que, entretanto, testou negativo -, também o apresentador do “VivaVida” (TVI) está em casa, em isolamento, por ter contactado diretamente com uma pessoa com Covid-19.

“Quero partilhar convosco que estou em casa e assim ficarei nos próximos dez dias. Ontem à noite fui informado que esta terça-feira, e no contexto profissional, tive um contacto direto com uma pessoa da nossa equipa que testou positivo ao Covid-19 e vim imediatamente para casa”, informou o também manequim no perfil de Instagram

“Por uma questão de segurança e seguindo as diretrizes da DGS ficarei neste isolamento nos próximos dez dias para garantir que não vou colocar ninguém em risco. Só farei o teste na próxima semana e para já tenho de manter tranquilo”, acrescentou.

“Domingo já tinha feito um teste, que deu negativo. Agora vou partilhar convosco a minha vida aqui por casa e acredito que tudo vai correr bem”, concluiu Rúben Rua.