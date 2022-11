Apresentador Jay Leno internado com queimaduras na cara

O apresentador norte-americano Jay Leno foi internado num hospital de Los Angeles depois de, alegadamente, um carro ter explodido na sua garagem.

Segundo o “site” TMZ, Jay Leno estava na sua garagem de carros luxuosos quando uma viatura explodiu, com as chamas a atingirem o rosto do apresentador.

Fontes contactadas pelo TMZ disseram ao site que acompanha os famosos de Hollywood que Jay Leno “tem queimaduras no lado esquerdo do rosto mas, felizmente, não penetraram no olho nem no ouvido”.

Jay Leno foi conduzido para a unidade de queimados do Grossman Burn Center, onde permanece.

Conhecido por ser um apresentador e comediante, a estrela de Hollywood celebrizou-se até 2014 na condução do programa da NBC “The Tonight Show With Jay Leno”. Depois da saída do formato, o comunicador dedicou-se à sua grande paixão, os carros de luxo, que conduz ao lado de algumas das maiores estrelas norte-americanas, como a atriz Jamie Lee Curtis, ou o presidente Joe Biden