Apresentador João Baião infetado com covid-19

O apresentador da SIC João Baião está infetado com covid-19. Foi o também ator a partilhar a informação com os fãs no perfil de Instagram.

“Olá boa noite! Apesar de todos os cuidados que tenho tido, pode acontecer a qualquer um. E aconteceu -me! Hoje testei positivo à covid 19, aguardo ainda o resultado de um segundo teste mas tenho que seguir as recomendações da DGS e ficar em casa confinado”, começou por escrever o profissional na SIC nas redes sociais.

“Estou bem sem qualquer dos sintomas mais comuns deste vírus. Pode mesmo acontecer a qualquer um. Protejam-se! Não facilitem!”

Com este anúncio, o “Casa Feliz”, que João Baião apresenta todas as manhãs na SIC com Diana Chaves, deverá ser reformulado a partir desta sexta-feira, já que a atriz também deve entrar em isolamento profilático.

Recorde-se que os dois apresentadores já tinham ficado de prevenção no ano passado, por altura do Natal, quando entrevistaram Tânia Ribas de Oliveira e a apresentadora da RTP1 testou, na altura, positivo ao novo coronavírus.