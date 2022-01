Apresentador Larry King hospitalizado devido à covid-19

Larry King encontra-se hospitalizado no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, EUA, devido a complicações na sequência da infeção com o novo coronavírus.

O apresentador norte-americano, de 87 anos, foi internado há mais de uma semana com covid-19. Segundo a CNN, a hospitalização foi avançada por uma fonte próxima da família.

Larry King já ultrapassou várias complicações de saúde, como vários ataques cardíacos e cancros no pulmão e na próstata.

No dia em que completou 87 anos, o também radialista foi hospitalizado meses depois de ter perdido dois filhos em três semanas, Andy, de 65 anos, que morreu de um “ataque cardíaco” e Chaia, de 51, com cancro no pulmão.