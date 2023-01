As histórias de amor que acabaram e que se tornaram músicas de êxito

Shakira, Miley Cyrus, Ariana Grande e Bárbara Tinoco foram algumas das caras conhecidas que transformaram o fim de um relacionamento amoroso numa música de êxito.

A cantora colombiana divorciou-se de Gerard Piqué no verão do ano passado, tendo tido como fruto da relação Milan e Sasha. Durante o período que se seguiu, a intérprete lançou várias canções com “farpas” ao ex-marido.

A mais recente foi lançada em parceria com o produtor musical Bizarrap e regista mais de cem milhões de visualizações no YouTube. No tema, Shakira ataca o atleta, a namorada do futebolista e a ex-sogra.

Por sua vez, Miley Cyrus fez sucesso com a canção “Flowers” (Flores, em português), dedicada ao ex-companheiro, Liam Hemsworth, divulgada no início deste ano.

Segundo a Imprensa internacional, o videoclipe da canção foi gravada numa casa em que a cantora norte-americana terá sido traída 14 vezes pelo ator. “Eu consigo amar-me melhor do que tu consegues”, pode ouvir-se na música da artista.

A nível internacional, nos últimos anos, um dos temas que mais chamou à atenção foi “Thank You, Next”, de Ariana Grande. Ao todo o videoclipe contabilizou 749 milhões de visualizações na plataforma de streaming YouTube.

Durante a canção de 2018, a artista norte-americana enumerou os nomes dos ex-companheiros. A artista admitiu que pensava que ia ficar para sempre com Big Sean e ter-se inspirado em Ricky Alvarez para escrever vários temas.

Na letra, Ariana Grande agradeceu ao humorista Pete Davidson e lembrou o “rapper” Mac Miller, que morreu em 2018.

Em Portugal, Bárbara Tinoco lançou várias músicas sobre amor. Contudo, o tema “Chamada Não Atendida”, lançado em setembro de 2022, fala sobre um ex-companheiro que não acreditou em si e no seu talento.

“Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava. Já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançada aos leões. Para ti nem era artista”, pode ouvir-se a intérprete cantar na música.

“Chamada não atendida. Eu devo ser masoquista. Chamada não atendida. Mais uma na tua lista”, ouve-se ainda no refrão.