“As Palavras Escondidas” em destaque no Teatro dos Aloés

“As Palavras Escondidas” estreou-se no Teatro dos Aloés a 23 de novembro. A peça está em cena num ano em que se assinalam os 22 anos da sala amadorense.

A peça é resultado do projeto “As Palavras Escondidas”, que promove a intervenção social e artística, inspirado pelo projeto: “The me nobody knows – Children’s voices from the ghetto”, lançado pelo pedagogo Stephen M. Joseph, em Harlem, nos Estados Unidos, nos anos 60.

Stephen encorajava crianças e jovens, em particular de contextos vulneráveis, a escrever livremente, sobre ideias, temas e emoções que lhes eram urgentes e próximas. Partia da premissa de que a iliteracia entre contextos sociais e mais desfavorecidas, e em idade escolar, estava relacionada com a forma como as crianças viam a palavra e como esta lhes era apresentada.

Este projeto propõe a criação de um espaço de oficina de exploração da palavra escrita e construção de textos, com grupos de crianças e jovens, em centros de apoio social durante um período de tempo de quatro a cinco meses, de forma semanal regular em cada instituição.

Num segundo momento consiste na criação de um espetáculo a partir das palavras, temas e ideias das crianças e jovens. O espetáculo será interpretado por atores/bailarinos profissionais, através de uma abordagem multidisciplinar, e apresentado em Salas de Espetáculos e Programações de Serviços Educativos.

Para ver no Teatro dos Aloés, nos Recreios da Amadora, com Elsa Valentim, Jorge Silva, José Peixoto, Nelma Santos, Rita Lagarto e Rafael Barreto. A encenação é de Ana Lázaro.