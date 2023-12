Ator André Leitão começa a gravar “Rabo de Peixe 2” no início de 2024

André Leitão prepara-se para voltar às gravações da série de sucesso da Netflix no início do próximo ano. Ator quer conciliar a televisão com o teatro

É já no primeiro trimestre de 2024 que André Leitão terá de ficar livre de projetos para começar a gravar “Rabo de Peixe 2”, a série portuguesa da Netflix que bateu recordes de audiências na plataforma de “streaming”. “Para mim, o próximo ano está centrado na segunda temporada de ‘Rabo de Peixe’, que vai mesmo acontecer”, confirma André Leitão à N-TV. “Talvez no primeiro trimestre de 2024 as coisas comecem a arrancar. Vai ser gravado novamente na ilha de São Miguel”, acrescenta.

Mais uma vez ao lado dos outros protagonistas, José Condessa, o “Eduardo” e Helena Caldeira, a “Sílvia”, o “Carlinhos” da série admite que “2023 foi o ano da sua afirmação”. “É inevitável. Foi um projeto grande, que teve sucesso e que diferenciou o meu percurso artístico, que ainda estava muito centrado no teatro musical, onde costumamos ter 50 espetadores por noite, quando temos”, nota. “Agora as coisas estão a começar a fluir melhor e, como a minha formação é em teatro, quero conciliar com as outras artes que me fascinem. Novelas? Não tenho qualquer preconceito”.

“Rabo de Peixe” abriu novas oportunidades ao ator de 26 anos, formado no Teatro Experimental de Cascais, porque “houve uma exposição que ainda não tinha existido”. “Havendo mais pessoas a ver, há também mais diretores e realizadores e a interessar-se. Acredito que foi graças ao trabalho em ‘Rabo de Peixe’ que consegui estar em ‘A Espia’ a fazer este ‘Américo’”.

Ao lado de Daniela Ruah

E foi na Figueira da Foz que a N-TV encontrou o artista, que esteve a gravar a segunda temporada da série da RTP1 “A Espia”, protagonizada por Maria João Bastos e Daniela Ruah. “Interpreto o ‘Américo’, que é uma personagem que sobrevive a trabalhar numa oficina como mecânico. Estou nestes negócios de passar os refugiados da Figueira da Foz para Lisboa e, com isso, ganhar algum dinheiro”.

A personagem contracena com “Bárbara”, papel desempenhado pela atriz Madalena Almeida. “Temos uma relação de longa data e envolvemo-nos amorosamente. Na cabeça dele é uma questão que não está ultrapassada e na qual ele ainda acredita que vai voltar a acontecer”.

André Leitão já tinha trabalhado para a RTP no filme “Filha da Lei”, em 2016, e, agora, diz-se “realizado” por interpretar um jovem dos anos 40. “Neste momento, fazer uma série de época é novo e estou feliz, porque é uma realidade completamente diferente da minha. Se há oportunidade para mergulhar nela é sempre uma aprendizagem”, remata.