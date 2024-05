Atriz Susan Buckner, de “Grease”, morre aos 72 anos

Morreu na quinta-feira, 2 de maio, aos 72 anos. Susan Buckner ficou conhecida, em 1978, pelo papel de “Patty Simcox” no filme “Grease”.

Susan Buckner, atriz que deu vida à personagem “Patty Simcox” no filme “Grease” (1978), morreu na quinta-feira, 2 de maio, aos 72 anos, confirmou a assessora da família, Melissa Berthier, em declarações à revista “People”.

A filha, Samantha Mansfield, sublinhou que a “luz” da mãe “fará falta para sempre”. “Ela era mágica, e eu tive muita sorte de chamá-la de minha melhor amiga”, acrescentou, em declarações à publicação.

Nascida em 1952 em Seattle, Buckner foi coroada Miss Washington em 1971 e, no ano seguinte, tornou-se uma das dez finalistas do Miss América. Além de “Grease”, Susan integrou o elenco de filmes como “A Bênção do Anjo Negro” (1981) e “O Amigo Mortal” (1986).

John Travolta já lamentou a morte da colega. “Susan, tornaste ‘Grease’ muito mais especial! Vamos sentir a tua falta”, escreveu na página de Instagram.