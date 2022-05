Ator Miguel Costa faz peregrinação a Fátima

O ator e repórter Miguel Costa começou na manhã desta segunda-feira uma peregrinação ao Santuário de Fátima.

Tal como milhares de outros peregrinos que preparam o 13 de maio, Miguel Costa partiu em direção a Fátima. O ator e repórter da SIC vai partilhar com os seguidores a longa caminhada.

“A minha próxima missão: a peregrinação a Fátima. Arranco de Lisboa, com o objetivo de chegar a Fátima, na quinta-feira, a tempo da procissão das velas. Serão mais ou menos 35 quilómetros por dia, feitos a pé, e sempre que puder, dou uma corrida ligeira”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Há um ano que meti isto na cabeça. Vários acontecimentos ao longo deste ano fizeram com que queira mesmo cumprir esta missão. Não vou na melhor condição física (uma semana e meia com uma gripe gigante e sem treinar) mas o trabalho anterior feito com o coach @sergiosantostri está cá e vai ajudar-me. Todos os dias estarei no ‘Alô Portugal’ na @sicoficial a partilhar esta experiência”, informou.

“Se é verdade que vou por mim, é também verdade que quero perceber o que move os milhares de peregrinos. Vou também para aprender, para partilhar. Espero que nos possamos cruzar nesta peregrinação, e ontem disse que precisava da vossa ajuda: material indispensável, o que recomendam? Locais de apoio? Sítios para descansar e para repor energias? Alguma rota sugerida? Vou fazer o Caminho do Tejo. Arranco do Parque das Nações, logo cedo, e aceito todas as sugestões e ajuda. Não sei o que aí vem, mas vou de coração”, concluiu.