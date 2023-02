Atriz Raquel Welch morre aos 82 anos

Morreu a atriz norte-americana Raquel Welch, aos 82 anos, anunciou o agente da artista que ficou mundialmente conhecida na década de 60.

Segundo o agente da atriz, Raquel Welch teve uma “breve doença” e morreu pacificamente nesta quarta-feira de manhã, aos 82 anos.

A intérprete, que brilhou em “Mil Séculos Antes de Cristo” (1966), foi considerada a mulher mais bonita do mundo. A partir daí, passou a ser um verdadeiro “sex symbol” internacional, “rótulo” do qual nunca se livrou, apesar de ter sido nomeada para um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Televisão pelo desempenho em “Right to Die” (1987).

Raquel Welch nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, a 5 de janeiro de 1940 e ficou famosa em 1966, com o filme “Viagem Fantástica”.

A revista “Empire” escolheu-a, em 1995, como “Uma das 100 Estrelas Mais Sexy da História do Cinema” e a “Playboy” colocou-a em terceiro lugar na lista das “100 Estrelas Mais Sexy do Século XX”.