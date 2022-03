Audiências: “Dia de Cristina” volta a ganhar e futebol ajuda TVI

O programa “Dia de Cristina” voltou esta quarta-feira a ganhar o horário, de manhã e à tarde. O jogo do FC Porto na Liga dos Campeões também correu bem à TVI.

Novamente vencedor. “Dia de Cristina” bateu a concorrência da SIC e da RTP durante o dia e levou a melhor nas audiências.

O programa em nome próprio da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI liderou com 459 mil espectadores com “share” de 22.6 por cento na parte da manhã e 474 mil espectadores e “share” de 17.3 por cento à tarde.

No futebol, o Marselha-FC Porto, da Liga dos Campeões, ganhou com um milhão e 660 mil espectadores, com “share” de 30.5 por cento.