Audiências: “Quem Quer Namorar com o Agricultor” (SIC) arrasa na estreia

O programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor” estreou-se em grande na SIC. A estação privada bateu um recorde que durava há oito anos.

A SIC terminou mais um domingo na liderança com 21.7% de “share” contra 15.1% da TVI e 9.5% da RTP1, tal como avançou a estação de Paço de Arcos em comunicado.

O principal destaque do dia vai para a estreia na liderança da nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor”, com 32% de share e 15.5% de audiência média, o que corresponde a uma média de um milhão 463 mil e 600 telespetadores. Foi o programa mais visto do dia na televisão portuguesa.

Além de ter sido a melhor estreia de sempre do formato, que já vai na sua quarta temporada, a SIC não tinha um valor de “share” tão elevado numa estreia de domingo à noite desde 2013, aquando do “Factor X”.