Audiências: TVI bate SIC em noite de grandes estreias

No dia de estreia do renovado “Jornal das 8” e do “Big Brother – A Revolução”, a estação de Queluz bateu a de Paço de Arcos no número de telespetadores.

Dia de festejos na TVI: o quarto canal bateu ontem a concorrência e o rival direto, a SIC, com o “Somos Portugal”, a entrevista de Cristina Ferreira no renovado “Jornal das 8” e, finalmente, com o primeiro programa do “Big Brother – A Revolução”.

“No dia em que mudou a imagem da Informação, em que estreou um novo estúdio com o ‘J8’, em que Cristina Ferreira deu a sua primeira entrevista e em que foi lançada a nova edição do ‘Big Brother’, a TVI foi a televisão mais vista pelos portugueses. Foi líder no ‘prime time’, mas também no horário da tarde, com o programa ‘Somos Portugal’”, refere um comunicado do canal vencedor no dia de ontem.

“A TVI está, naturalmente, satisfeita com as conquistas deste domingo e agradece a confiança dos espectadores e o empenho dos seus profissionais. Há vários meses que a estação se preparava para alcançar melhores resultados, que começam agora a manifestar-se com esta inequívoca prova de vitalidade”, acrescenta.

“Consciente do longo caminho que tem pela frente, com total respeito pelos concorrentes, a TVI está focada nos seus objetivos: aproximar-se dos portugueses e conquistá-los todos os dias. Ontem, 13 de setembro, foi o primeiro dia”, garante a TVI.

Na Informação, Pedro Mourinho e José Alberto Carvalho conseguiram, com o renovado “J8”, chegar aos 26,1 por cento de “share”, batendo o “Jornal da Noite”, da SIC (23,4).

No Entretenimento, o “Somos Portugal”, exibido em vários distritos, bateu o “Domingão” da SIC (18,3 contra 15,8 de “share”) e, finalmente, o “Big Brother” garantiu quase 1 milhão e 400 mil telespetadores (teve picos de 1,5 milhões).

No total do dia a TVI liderou com (19,9 por cento), seguida da SIC (18,8) e a RTP (8,9).