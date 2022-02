Audiências: TVI destaca crescimento no “all day”

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 16,8 por cento de “share” no “all day”, o que, segundo o canal, “representa um valor sólido pelo décimo mês consecutivo”.

De acordo com um comunicado da TVI, estes números representam, ainda, “um crescimento de mais 50 por cento em relação ao mês de janeiro de 2020″.

­”No principal ‘target’ comercial ABCD 15/54, a TVI regista um crescimento de quase 80 por cento face ao período homólogo do ano passado”, acrescenta.

Para o crescimento nas audiências a estação de Queluz de Baixo destaca “uma oferta de informação reforçada, onde o esclarecimento é muito relevante, e com importantes e diversificadas apostas de entretenimento e ficção”.

No Entretenimento, o canal dirigido por Nuno Santos sublinha o novo programa “Dois às 10”, “que se impôs perante os programas concorrentes com 397 mil espetadores”.

À tarde, com “Goucha” “a TVI recupera terreno com uma audiência média de 454 mil indivíduos e iguala a concorrência”.

Entre outros destaques, o “Big Brother – Duplo Impacto” cativou, em média, 1 milhão e 53 mil espetadores e alcançou um “share” de 24 por cento, “reafirmando”, de acordo com a TVI, “o lugar de programa favorito dos portugueses nos serões de domingo”. “Durante a semana o programa mantém a liderança no importante horário do ‘late night’ com uma quota de mercado de 18,1 por cento”.

No “prime time” a novela “Bem Me Quer”, “atingiu a melhor performance desde a estreia” e “regista uma audiência média superior a 1 milhão e 80 mil espetadores, tendo liderado alguns dias do mês que agora terminou”.

Finalmente, a informação. “Os resultados alcançados pela Informação TVI revelam uma clara tendência de crescimento de perto dos 10 por cento, para o qual muito contribuíram para o desfecho do mês de janeiro, tanto o “J1” como o “J8″, dois espaços noticiosos que têm vindo a gerar uma nova dinâmica na informação”, remata o quarto canal.