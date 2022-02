Aurea, Agir e FF entre os autores do Festival da Canção 2022

O Festival da Canção está de volta com autores bem conhecidos, casos de Aurea, FF, Agir, Fábia Rebordão ou Os Azeitonas.

A música dos The Black Mamba, “Love is on My Side”, ainda passa com assiduidade nas rádios, mas já há prováveis substitutos para a banda na edição do Festival da Canção 2022: Aurea, FF, Agir ou Os Azeitonas são alguns dos autores que vão participar no evento organizado pela RTP1.

Há 20 canções a concurso: 16 resultam de convites diretos da RTP – “tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais”, refere a estação – e as quatro restantes chegaram através do concurso de livre submissão aberto ao público, no qual foram recebidas mais de 600 canções.

Os autores das 20 canções que serão conhecidas no primeiro trimestre de 2022 são os seguintes: Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, PZ, Syro, Valas; os autores de livre submissão são Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia).