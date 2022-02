Bárbara Bandeira adia concerto no Coliseu devido a elementos infetados com covid-19

Bárbara Bandeira adiou o concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, novamente. Desta vez, o espetáculo não se pode realizar porque elementos da equipa da cantora testaram positivo à covid-19.

Depois de ter alterado a data do concerto para 6 de novembro, devido às restrições da pandemia do novo coronavírus, a intérprete viu-se obrigada a mudar a data do espetáculo para 28 de novembro, às 20h00.

“Em virtude de alguns elementos da equipa da Bárbara Bandeira terem testado positivo à COVID-19, e apesar de se encontrarem todos bem de saúde, por cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde terão de fazer um período de quarentena”, começou por avisar a sala de espetáculos no seu site.

“A artista lamenta imenso mais este adiamento, mas não há outra solução possível, a fim de salvaguardar o bem-estar de todos os intervenientes, do público e a saúde pública, ainda afetada pelo período pandémico que vivemos”, pode ler-se ainda.

A cantora prometeu ainda, segundo o comunicado divulgado, “compensar o público com um espetáculo ainda melhor na nova data”.